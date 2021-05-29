Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları bitmiyor. Kış ayları boyunca çalışan ekipler bahar aylarında göçerler yüksek rakımlı yaylalarda için yol açmaya çalışıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalara gitmeye çalışan ülkenin dört bir yanından gelen göçerler için özel idare ekipleri bahar aylarında bile karla mücadeleye devam ediyor. Yolu kapatan ve metrelerce kar kalınlığı olan bölgeler iş makinalarıyla açılıyor. Meydan Zengil Yaylası ve Kerkür Yaylası yolları ekipler tarafından göçerler için açılıyor. Saha şefi Cihat Akdağ ilçe genelindeki bütün köy ve yayla yollarını açıklarını son olarak Meydan Zengil Yaylasına giden yolu açtıklarını söyledi. Akdağ, "İlçemiz tarım ve hayvancılık için elverişli bir bölge bu yüzden bu yıl çok göçer geldi. Faraşin Yaylasına giden alternatif yol ve yayla yolu, bir çok vatandaş bu yolu kullandığı için son olarak burayı açtık. Kaymakamımız Hasan Uğuz‘un talimatlarıyla bu yolumuz vatandaşlarımızın hizmetine açıldı" dedi.

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