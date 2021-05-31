Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 38 gözaltı

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Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 38 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2430 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda, 1 kilo 546,03 gram esrar, 11,87 gram metamfetamin, 4,75 gram eroin, 2,28 gram kenevir tohumu, 3,2 gram bonzai, 4 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 bin 650 paket kaçak sigara, 386 kilogram kaçak tütün, 163 adet güneş gözlüğü, 30 paket elektronik sigara tütünü, 19 şişe kaçak içki, 17 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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