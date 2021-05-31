Şırnak’ta terör operasyonu: 18 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nce 2430 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 2’si yurt dışı çıkış yasağı olmak kaydıyla 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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