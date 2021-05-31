Şırnak’ta terör operasyonu: 18 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nce 2430 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken 2’si yurt dışı çıkış yasağı olmak kaydıyla 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.