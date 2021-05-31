Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 48 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerinin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 48 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2430 Mayıs'ta, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 kilogram 546,03 gram esrar, 11,87 gram metamfetamin, 4,75 gram eroin, 2,28 gram kenevir tohumu, 3,2 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 bin 650 paket kaçak sigara, 386 kilogram kaçak tütün, 17 kaçak cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 44´ü kaçakçılıktan, 4´ü asayiş suçlarından olmak üzere 48 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-31 11:24:45



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