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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi'de 'kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri

İHA

Silopi'de 'kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri

Şırnak'ın Silopi İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce kentteki Aile Destek Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.
Silopi Sosyal Hizmet Merkezi personeli psikolog Cihan Tokay tarafından kentteki Aile Destek Merkezlerinde bir araya gelen kadınlara şiddet nedir, kadına şiddet nedir, şiddet türleri nelerdir, Türkiye’de, dünyada, kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar anlatılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünce kadınlara Kadına Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, Aile Destek Merkezlerinde kurs gören vatandaşlarımıza kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi ile KADES hakkında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztürk, "Eğitimlerimiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz meslek çalışanları tarafından verilmektedir. Bu tür eğitimleri sıklaştırıp Aile Destek Merkezlerimiz olmak üzere Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Kültür Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde kurs gören vatandaşlarımıza vermeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız bu tür olaylar ile karşı karşıya kaldıklarında hangi mercilere başvuracaklarını, haklarının ne olduğu hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Bilindiği üzere Sosyal Hizmet Merkezimiz ilçemizde yeni açıldı. Haliyle vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetler ile ilgili çoğu kişinin bilgisi bulunmamaktadır. Eğitimlerimiz esnasında Sosyal Hizmet Merkezimizin verdiği hizmetler hakkında da bilgilendirmede bulunuyoruz. Kurumlar arasında güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde eğitimlerimiz devam edecek. Şu bir gerçek kadın güçlü oldu mu aile güçlü oluyor, aile güçlü oldu mu toplum güçlü oluyor, toplum güçlü oldu mu devlet güçlü oluyor. Bu yüzden Bakanlığımızın sloganı olan güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyoruz. Bizden her zaman desteklerini esirgemeyen Bakanımıza, valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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