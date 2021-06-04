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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi’de ilkokul öğrencileri dünyaca ünlü tabloları yeniden çizdi

İHA

Silopi’de ilkokul öğrencileri dünyaca ünlü tabloları yeniden çizdi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Avrupa eğitim topluluğu eTwining partalında yapılan 'Dünyanın en ünlü 20 tablosu' projesi kapsamında, Jakson Pollock’un 'No:5' ve Edvard Munch’un 'Çığlık' tablolarını yeninden çizdi.
Öğrenciler soyut dışavurumcu sanatçı Jakson Pollock’un tekniğine uygun şekilde, fırçalarını kağıda temas ettirmeden boyayı damlatma, fırlatma ve kazıma yöntemiyle 'No:5' tablosu ve 'Çığlık' tablosunu da pastel boya ile yeniden resmetti.
Silopi Yunus Emre İlkokulu öğretmenlerinden Metin Alkan, bu proje ile birlikte sanatı ve sanatçıyı öğrencilerin evlerine taşıdıklarını söyledi. Alkan, "Ressamların hayat hikayelerini ve tablolarını inceledik ve yeniden çizdik. Kağıda damlayan her renk sanki hayatımız renklendirdiğini, motivasyonumuzu artırdığını ve yaşama bakış açımızı değiştirdiğini hissettik. Böylece sanatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş olduk. Bir yıla aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle projemizi çoğunlukla uzaktan eğitimle devam ettik. Bölgede ki imkansızlıklar nedeniyle zorlansak da velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin ilgisi ile birlikte üstesinden gelmeyi başardık" dedi.

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