Vali Pehlivan, Silopi'de gençlerle türkü söyledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan bir takım ziyaretler kapsamında geldiği Silopi ilçesinde gençlerle türkü söyledi.

Silopi ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, Silopi ilçesinde gençlik merkezinde, açılışı gerçekleştirilen ses kayıt odası ile greenbox stüdyosunu hizmete açtı. Açılışı gerçekleştiren Vali Pehlivan, kayıt odasının ve stüdyonun yapımında başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Açılışın ardından greenbox stüdyosunda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yeşil perde karşısında moderatör Esmanur Bilen’in yönelttiği soruları cevapladı.



Vali Pehlivan gençlerle beraber türkü söyledi

Ardından ses kayıt odasını inceleyen Pehlivan, sözleri Tufarganlı Abbas'a ait 'Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme' adlı türküyü okudu. Gençlik merkezi gönüllülerini hazırladığı klipi izleyen Vali Pehlivan, Gençlik Merkezinin gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu ifade ederek, her türlü desteği sağlayan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'ya teşekkür etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Silopi ilçesine bağlı Başverimli İlk ve Ortaokulunda Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi olarak adlandırılan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) beş yılda bir 10 yaşındaki öğrencilere bir araya geldi. Burada çocukları tebrik eden Pehlivan, başarılı olan öğrencilere kitap hediye etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, ülke genelin de yarışmalara katılacak 192 okulun için de Başverimli İlk Ve Ortaokulunun da olduğunu belirtti. Dünya genelinde 50'den fazla ülkenin katıldığı bu projenin 2001 yılından beridir Türkiye'de uygulandığını söyleyen Vali Pehlivan; "Burada çocuklarımızın okuma becerileri, anlama becerileri ve bilgi olarak idrak etme ve yansıtma yetenekleri üzerinde bir çalışma. Bu sınıflar belirlenirken tamamen objektif bir şekilde belirleniyor. Bu da öğretmenlerimizin denetimlerinde hazırlanıyor. Bu vesile ile 14 18 Haziran tarihleri arasında bu sınava girecek olan çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda Z kütüphanesi açılışını gerçekleştirdi. Vali Pehlivan burada Kütüphaneye destek sunan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar'a plaket takdim etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nın müştereken geliştirmiş olduğu proje kapsamında inşaatına başlanan Silopi Tekstilkent inşaat alanını ziyaret etti. Temel donatı aşamasındaki inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı, değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak İl Özel İdaresi Silopi Tır Parkı İşletmesi ve Habur Sınır Kapısın da bir takım incelemede bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı. Şırnak Vali Ali Hamza Pehlivan'ın Silopi ilçesindeki ziyaretlerine, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.