Vali Pehlivan, Silopi'de gençlerle türkü söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Pehlivan, Silopi'de gençlerle türkü söyledi

İHA

Vali Pehlivan, Silopi'de gençlerle türkü söyledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan bir takım ziyaretler kapsamında geldiği Silopi ilçesinde gençlerle türkü söyledi.
Silopi ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, Silopi ilçesinde gençlik merkezinde, açılışı gerçekleştirilen ses kayıt odası ile greenbox stüdyosunu hizmete açtı. Açılışı gerçekleştiren Vali Pehlivan, kayıt odasının ve stüdyonun yapımında başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Açılışın ardından greenbox stüdyosunda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yeşil perde karşısında moderatör Esmanur Bilen’in yönelttiği soruları cevapladı.

Vali Pehlivan gençlerle beraber türkü söyledi
Ardından ses kayıt odasını inceleyen Pehlivan, sözleri Tufarganlı Abbas'a ait 'Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme' adlı türküyü okudu. Gençlik merkezi gönüllülerini hazırladığı klipi izleyen Vali Pehlivan, Gençlik Merkezinin gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu ifade ederek, her türlü desteği sağlayan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'ya teşekkür etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Silopi ilçesine bağlı Başverimli İlk ve Ortaokulunda Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi olarak adlandırılan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) beş yılda bir 10 yaşındaki öğrencilere bir araya geldi. Burada çocukları tebrik eden Pehlivan, başarılı olan öğrencilere kitap hediye etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan, ülke genelin de yarışmalara katılacak 192 okulun için de Başverimli İlk Ve Ortaokulunun da olduğunu belirtti. Dünya genelinde 50'den fazla ülkenin katıldığı bu projenin 2001 yılından beridir Türkiye'de uygulandığını söyleyen Vali Pehlivan; "Burada çocuklarımızın okuma becerileri, anlama becerileri ve bilgi olarak idrak etme ve yansıtma yetenekleri üzerinde bir çalışma. Bu sınıflar belirlenirken tamamen objektif bir şekilde belirleniyor. Bu da öğretmenlerimizin denetimlerinde hazırlanıyor. Bu vesile ile 14 18 Haziran tarihleri arasında bu sınava girecek olan çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda Z kütüphanesi açılışını gerçekleştirdi. Vali Pehlivan burada Kütüphaneye destek sunan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar'a plaket takdim etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nın müştereken geliştirmiş olduğu proje kapsamında inşaatına başlanan Silopi Tekstilkent inşaat alanını ziyaret etti. Temel donatı aşamasındaki inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı, değerlendirmelerde bulundu.
Son olarak İl Özel İdaresi Silopi Tır Parkı İşletmesi ve Habur Sınır Kapısın da bir takım incelemede bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı. Şırnak Vali Ali Hamza Pehlivan'ın Silopi ilçesindeki ziyaretlerine, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yılmaz Demirelli, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silopi’de ilkokul öğrencileri dünyaca ünlü tabloları yeniden çizdi
YEREL HABERLER Silopi’de ilkokul öğrencileri dünyaca ünlü tabloları ...
Kato Dağında silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı
YEREL HABERLER Kato Dağında silah sesleri yerini çocuk seslerine ...
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 32'nci hafta
YEREL HABERLER Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 32'nci ...
Şırnak annelerinin evlat nöbeti eylemi 32'nci haftasında
YEREL HABERLER Şırnak annelerinin evlat nöbeti eylemi 32'nci ...
Silopi'de 'kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri
YEREL HABERLER Silopi'de 'kadına yönelik şiddetle mücadele' semineri
Cizre Kaymakamlığı vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatıyor
YEREL HABERLER Cizre Kaymakamlığı vatandaşlara müzik ziyafeti ...