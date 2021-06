Dünyaca ünlü çığlık tabloları Silopi'de yeniden çizildi

Avrupa eğitim topluluğu e Twinning portalında yapılan 'Dünyanın En Ünlü 20 Tablosu, World's 20 Most Famous Paintings' projesindeki tablolardan Jakson Pollock’un ‘’No:5’’ ve Edvard Munch’un 'Çığlık' tabloları projenin ortakları arasında yer alan Silopi Yunus Emre İlkokulu öğretmenlerinden Metin Alkan ve öğrencileri tarafından yeniden çizildi.

Öğrenciler Soyut Dışavurumcu sanatçı Jakson Pollock’un tekniğine uygun şekilde No 5 tablosunu yeniden çizdiler. Bu teknikte öğrenciler fırçalarını kağıda temas ettirmeden boyayı; damlatma, fırlatma ve kazıma yöntemiyle resimlerini şekillendirdiler. Daha sonra öğrenciler Edvard Munch’un 'Çığlık' tablosunu da pastel boya ile yeniden resmetti.

Silopi Yunus Emre İlkokulu öğretmenlerinden Metin Alkan, “Bu projemizle birlikte sanatı ve sanatçıyı öğrencilerimizin evlerine taşıdık. Ressamların hayat hikayelerini ve tablolarını inceledik ve yeniden çizdik. Kağıda damlayan her renk; sanki hayatımız renklendirdiğini, motivasyonumuzu artırdığını ve yaşama bakış açımızı değiştirdiğini hissettik. Böylece sanatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş olduk. Bir yıla aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle projemizi çoğunlukla uzaktan eğitimle devam ettik. Bölgede ki imkansızlıklar nedeniyle zorlansak da velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin ilgisi ile birlikte üstesinden gelmeyi başardık. Hem pandeminin hem de bölge şartlarının zorluğu öğrencilerimizin özel yeteneklerini keşfetmemize aynı zamanda da onların kendi yeteneklerini tanımalarına büyük engel teşkil ediyor. Belki de bu ve buna benzer projelerle bir kaç çocuğumuzun kendi yeteneklerini ve sanat ilgilerini keşfetmelerine vesile olabiliriz. Bu topraklara benzer projelerle tohumlar saçalım; bu tohumlar da bize yerli Edvard MUNCH'lar olarak geri dönsün” dedi.

