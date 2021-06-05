Şehir içinde hız yapan otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Şırnak’ta şehir içinde hız sınırını aşan otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, hız sınırını aştığı iddia edilen Tahir T. yönetimindeki 73 SJ 551 plakalı otomobil, Cizre ilçe girişinde motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki Mehmet P. ve motor sürücüsü Kamuran N. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde şehir içinde hız sınırını aşan otomobilin motosiklete çarptığı ve 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Yaralılar çevredekilerin müdahalesiyle Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken Kamuran N’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsünün Silopi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu ve aracın da belediyenin resmi makam aracı olduğu öğrenildi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.