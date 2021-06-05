Şırnak’ta 209 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak polisi tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 209 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir depoda batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgi alınması üzerine yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 adet koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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