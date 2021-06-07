Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 31 Mayıs- 6 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-06-07 13:12:18



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