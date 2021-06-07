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Şırnak'ta 6 kurumun acil çağrı hattı, tek çatı altında birleşti

DHA

Şırnak'ta 6 kurumun acil çağrı hattı, tek çatı altında birleşti


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ŞIRNAK'ta itfaiye, jandarma, polis, sağlık, AFAD ve orman ihbar hatlarının tek çatıda toplandığı '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmet binası törenle açıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak, sevk ve koordine edilmesini sağlamak amacıyla, ülke genelinde hayata geçirdiği '112 Acil Çağrı Merkezi', Şırnak'ta hizmet vermeye başladı. Uludere Caddesi üzerindeki merkezin açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Albay Tamer Bilacan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve sağlık çalışanları katıldı.
YERLİ VE MİLLİ YAZILIM KULLANILDI
Merkezde inceleme yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, ilk gelen çağrıya cevap verdi. Tüm acil aramaların birleştirildiği merkezde, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yazılım kullanıldığını anlatan Vali Pehlivan, itfaiye, jandarma, polis, sağlık, AFAD ve orman ihbar hatlarının tek çatıda birleştiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Bu merkezin amacı, önceden acil durumlarda çevirdiğimiz çağrıların '112 çağrısı' adı altında toplanmasıdır. Önceden emniyeti aramamız gerektiğinde 155´i, jandarma için 156´yı, AFAD için 122´yi aramak durumunda kalıyorduk. Ama şimdi vatandaşlarımız sadece 112´yi çevirecek. Tek bir elden 112'yi çevirmek suretiyle bu alanlardaki acil hizmetlere direkt ulaşım imkanı olacak. Zamandan, maliyetten tasarruf sağlanacak ve buraya yapılacak olan çağrılar, anında ilgili birimlere ulaştırılmak suretiyle, araç, gereç, personelin acil çağrıda bulunan noktaya en kısa sürede ulaşması sağlanacak. Toplamda yaklaşık 22 milyon lira harcamayla, bu modern, çağdaş tesis ortaya çıkartıldı. Şu an 90 personelle başlamış durumdayız. Buradaki hatların meşgul olmaması için gerçek vakalara olması gerektiği sürede müdahale edilebilmesi için elbette ki çağrıların gerçek olması çok önemli. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılık göstereceğine inanıyorum" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-06-07 14:16:28

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