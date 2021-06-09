Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Cizre ilçesinde 2015-2016'da, çukur eylemlerinde terör örgütü PKK'ın sözde gençlik yapılanması YPS bünyesinde silahlı faaliyette bulunan 5 kişiyi tespit etti. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-06-09 15:43:00



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