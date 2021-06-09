Cizre Emniyet Müdürü Öztürk’ten POMEM’e hazırlanan adaylara ziyaret

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) spor mülakatına hazırlanan adayları ziyaret edip, çeşitli hediyeler takdim etti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde POMEM spor mülakatına hazırlanan 30 kişi İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne ait spor salonunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. POMEM’e hazırlanan adayları kapalı spor salonunda ziyaret eden Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve emniyet yetkilileri POMEM adayları ile bilgi alışverişinde bulunup adaylara moral verdiler. Adaylarla ayaküstü sohbet eden ve nasihatlerde bulunan Emniyet Müdürü Eren Öztürk adaylara spor mülakatında başarılar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.