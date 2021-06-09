Cizre Emniyet Müdürü Öztürk’ten POMEM’e hazırlanan adaylara ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk’ten POMEM’e hazırlanan adaylara ziyaret

İHA

Cizre Emniyet Müdürü Öztürk’ten POMEM’e hazırlanan adaylara ziyaret

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) spor mülakatına hazırlanan adayları ziyaret edip, çeşitli hediyeler takdim etti.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde POMEM spor mülakatına hazırlanan 30 kişi İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne ait spor salonunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. POMEM’e hazırlanan adayları kapalı spor salonunda ziyaret eden Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve emniyet yetkilileri POMEM adayları ile bilgi alışverişinde bulunup adaylara moral verdiler. Adaylarla ayaküstü sohbet eden ve nasihatlerde bulunan Emniyet Müdürü Eren Öztürk adaylara spor mülakatında başarılar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi ...
Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 ...
Silopi’de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri
YEREL HABERLER Silopi’de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle ...
Şırnak'ta genç istihdamın teşviki için operasyon ve yönlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta genç istihdamın teşviki için operasyon ve ...
Normalleşme süreciyle birlikte aşiret düğünleri başladı
YEREL HABERLER Normalleşme süreciyle birlikte aşiret düğünleri ...
Şırnak'ta 6 kurumun acil çağrı hattı, tek çatı altında birleşti
YEREL HABERLER Şırnak'ta 6 kurumun acil çağrı hattı, tek çatı ...
Şırnak Cudi Dağında 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Şırnak Cudi Dağında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı
Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele ...
Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 68 ...
Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı 30 yıl önce göç ettikleri köye tekrardan ev yaptılar
YEREL HABERLER Terör bitti köylere geri dönüşler hızlandı 30 yıl ...