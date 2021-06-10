Belediye Başkanı keklik avını yasakladı her yer keklik yuvasıyla doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı keklik avını yasakladı her yer keklik yuvasıyla doldu

İHA

Belediye Başkanı keklik avını yasakladı her yer keklik yuvasıyla doldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kekliklerin avlamasını aylar önce yasaklamıştı. Bölgedeki avcılar yasağa uyunca her yerde keklik yuvaları oluştu.
Bölge halkı keklik avlanmasına gösterdiği hassasiyetin aynısını yuvalara da gösteriyor. yuvaların zarar görmemesi konusunda vatandaşlar birbirlerini uyarıyor. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, “Bölgemizde sadece keklikler için değil tüm yabani hayvanlar için avlanma yasağı getirdik. Özellikle üreme dönemlerinde çok üzerinde duruyoruz. Vatandaşlarımızın koyduğumuz yasağa uymalarıyla birlikte bölgemizdeki keklik yuvaları kat kat arttı. Bu yasaklar sürekli olarak devam edecektir. Bölgemizdeki yaban hayvanlarını koruyacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Şırnak İl Başkanı: HDP'liler grubumuzu tehdit ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Şırnak İl Başkanı: HDP'liler grubumuzu ...
Cizre Emniyet Müdürü Öztürk’ten POMEM’e hazırlanan adaylara ziyaret
YEREL HABERLER Cizre Emniyet Müdürü Öztürk’ten POMEM’e hazırlanan ...
Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi ...
Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 ...
Silopi’de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri
YEREL HABERLER Silopi’de köy kadınlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle ...
Şırnak'ta genç istihdamın teşviki için operasyon ve yönlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta genç istihdamın teşviki için operasyon ve ...
Normalleşme süreciyle birlikte aşiret düğünleri başladı
YEREL HABERLER Normalleşme süreciyle birlikte aşiret düğünleri ...