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Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 33'üncü hafta

DHA

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 33'üncü hafta


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 33'üncü haftada da devam etti. 
Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Aileler, eylemlerinin 33´üncü haftasında, güvenlik önlemleriyle geldikleri HDP binası önünde partiye ve PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
'YAŞADIĞIMIZ SÜRECE BU HAKSIZLIĞI UNUTMAYACAĞIZ'
Terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 14 yaşındayken, kaçırılan Doğan'ın annesi Hamdiye Arslan, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirten Arslan, "Çocuklarımız için bu yürüyüşü yapıyoruz. Yaşadığımız sürece bunu devam ettireceğiz. Yaşadığımız sürece bu haksızlığı unutmayacağız. Çocuklarımızı bizden çalıp, sattılar. Yüreğimizi yaktılar. Çocuklarımızı öldürttüler. Ailelerini de burada kahırdan öldürdüler. 6 yıldır oğlumun sesini duymadım" diye konuştu. 
'EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK'
Şırnaklı annelerin eylemine destek veren Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak İl Başkanı Hacı Şanlı ise "Bu eylemlerimiz devam edecektir. Ta ki bu gözü yaşlı anne ve babaların gözyaşı dinene kadar. Biz her hafta burada olacağımız gibi bundan sonra Hakkari´de, Şırnak'ta ve Diyarbakır´da desteğimizi vereceğiz" dedi.
'OĞLUM NEREDEYSEN EVİNE DÖN'
Teröristler tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek de "Ben oğlumu HDP´den istiyorum. Gücüm yetene kadar buraya geleceğim. Ben istemez miyim, oğlum yanımda olsun? Ne hakları var bize bunu yapmaya? Çocuklarımızı götürüp sattılar. Metin, oğlum, neredeysen evine geri dön" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-06-10 16:22:37

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