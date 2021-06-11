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Şırnak'ta 'Şehri-Nuh Bisiklet Festivali' başladı

DHA

Şırnak'ta 'Şehri-Nuh Bisiklet Festivali' başladı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta 14 ilden 225 bisikletçinin katılımıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali' başladı. 
Şırnak Valiliği, Şırnak, Uludere ve Beytüşşebap belediyelerinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali, 14 ilden 225 sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek. Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen festivalin açılış programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve sporcular katıldı.
11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında sporcular ilk gün 40 kilometrelik Şırnak-Şenoba, ikinci gün Şenoba-Yemişli arasındaki 40 kilometrelik yolu, son gün ise 40 Yemişli-Beytüşşebab etaplarını geçecek. Toplamda 120 kilometrelik yolda pedal çevirecek olan sporcular 14 Haziran günü ise Beytüşşebap´tan Şırnak´a geri dönecek. 
'BU ORTAMIN SAĞLANMASI İÇİN VERİLEN MÜCADELELER VAR'
Programın açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekti. Şırnak'ta böylesi etkinliklerin artacağını anlatan Vali Pehlivan, "Her geçen gün çok daha güvenli, çok daha huzurlu bir hale gelen, huzur iklimini yakalayan Şırnak ilimizde kültür ve spor alanında faaliyetler giderek artıyor. Bunun güzel bir örneğini bugün ve bugünden itibaren 3 gün devam edecek bu festivalle hep birlikte vermiş oluyoruz. Bu ortamlar sizlerin katılımıyla kıymetlenip değerleniyor. Bu sayede Şırnak sizlerin de içinde olduğunuz spor tabiriyle pedalları çevirmeye devam ediyor. Bu pedallar iyiliğe, aydınlık ve güzel yarınlara doğru çevriliyor. Bugün siz bu etkinlikle bu sürece katkıda bulunuyorsunuz. Tabii yıllar içerisinde bu ortamın sağlanması hususunda verilen mücadeleler var. İnşallah bu ve benzeri etkinlikleri arttırarak devam ettireceğiz. Yeter ki siz spora gönül vermiş kardeşlerimizin ilgisi devam etsin. 1 yıl içerisinde 4 ulusal etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay ve yıllarda da bu tür etkinlikleri arttırarak sürdüreceğiz ve ilginize teşekkür ediyorum" dedi.
'ŞIRNAK HALKIMIZ BU TÜR GÜZELLİKLERE HASRET KALMIŞTI'
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kentte uluslararası etkinlikleri yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Böyle güzel bir günde 14 ilden gelen ve bizi onurlandıran bu genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şırnak son 2 yıldır böyle güzel etkinliklere alıştı. Yamaç paraşütü, rafting tenis, Nuh'un gemisi ve Cudi Dağı festivalleriyle beraber bugün de Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali düzenliyoruz. Şırnak halkımız bu tür güzelliklere hasret kalmıştı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıkları ilimizde yapılan etkinliklere her zaman bir numara desteklerini sağlıyorlar. Özellikle Sayın Valimizin gelişinden sonra bu huzur ortamıyla bu festivallere start verildi. Biz sadece bunlarla da yetinmeyeceğiz. 35 yıldır özlemle beklediğimiz Cudi Dağı'nda inşallah etkinlikler devam edecek. Bundan sonra uluslararası etkinlikleri yapacağız."DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-06-11 14:10:38

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