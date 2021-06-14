Şırnak'taki terör operasyonunda 6 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Haziran arasında terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, plastik patlayıcı ile içinde metal bilyelerin bulunduğu metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sevkan KÜDEN

2021-06-14 11:50:53



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