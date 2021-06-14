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'Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası'nda 120 kilometre pedal çevirdiler

DHA

'Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası'nda 120 kilometre pedal çevirdiler


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta düzenlenen 'Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası', kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Beytüşşebap ilçesinde son buldu. Sporcular ilçede, davul zurna ile karşılandı.
'Şehr-i Nuh Bisiklet Turnuvası'na katılan 14 farklı ilden 250 bisikletçi, Cumhuriyet Meydanı'nda buluştuktan sonra D 400 karayolunu kullanarak 120 kilometre mesafedeki Beytüşşebap ilçesine doğru yola çıktı. 4 gün boyunca pedal çevirip, yolda kamp kurarak mola veren sporcuların yolculuğu, 120 metre mesafedeki, Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde son buldu. İlçede davul zurna ile karşılanan bisikletçiler, gece geç saatlere kadar halay çekti. Adana, Mersin, İstanbul, Hakkari ve Van gibi illerden gelen sporcular Şırnak'ın doğasına hayran kaldı.
'HUZUR İÇİNDE PEDAL ÇEVİRİYORUZ'
Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali ile sporcuları ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "İlimizde startı verilen Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali, ilçemizde son buldu. Sporcularımızla beraberiz. Onlarla beraber huzur için pedal çeviriyoruz. İlçemiz sadece yayla değil, sporla da anılacak hale gelecek" dedi.
Bisiklet sporcuları ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, Şırnak dağlarında pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-06-14 13:01:51

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