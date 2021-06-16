Çardaklı köyünde tiyatro gösterisi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Çardaklı ilkortaokulunda öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı ‘Gençlerle Sahnem Sırtımda’ projesi kapsamında Çardaklı köyünde ilk ve ortaokul öğrencilerine tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına gözetilerek yapılan etkinliğe okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Okul bahçesinde kurulan platformda, tiyatro eğitimini tamamlayan gençlerin sahne performansları büyük beğeni topladı. Köy öğrencileri ilk kez tiyatro ile karşılaşmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler, “Tiyatro çok güzeldi. Çok eğlendik. Köyümüzde ilk defa böyle bir etkinlik yapıldı. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.