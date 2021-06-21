Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 14-20 Mayıs arasında kent genelinde düzenlediği operasyonda 5'i PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 6 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5´i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-06-21 13:09:13



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