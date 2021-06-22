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Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

İHA

Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

Terörden temizlenen Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesine bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Dünyada ender bölgelerde yaşayan ceylanlar son yıllarda sayılarının azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutuluyor. Cudi Dağına bırakılan 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bölgedeki ceylanları korumak ve sayısını artırmak amacıyla Şanlıurfa 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonundan getirilen ve geçen yıl Cudi Dağına bırakılan 50 'Gazella subgutturosa' türünün sayısının artması için yakından takip ediliyor.

Ceylanların bakım ve takibi hassasiyetle yapılıyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylanların bakım ve takibinin hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. Kalay, doğaya bırakılan ceylanların yakından takip edildiğini, görevli personelin bu kapsamda sürekli sahada olduğunu, bölgedeki güvenlik güçlerinin ve köylülerin de ceylanların korunması için kendilerine destek olduğunu ifade etti. Kalay, "Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak 2020 yılının eylül ayının sonlarına doğru Şanlıurfa'daki bölge müdürlüğümüze bağlı Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde yer alan üretme istasyonundan getirmiş olduğumuz 50 ceylanı Silopi ve Cizre ilçe sınırları içerisindeki eski yaşama alanları içerisinde bıraktık. Yaklaşık 6 aydır yapmış olduğumuz gözlemlerde vatandaşlarımızdan bir sahiplenme olduğunu gördük. Buraya adapte olduklarını da gördük. Bu bizim için memnuniyet verici bir durum. Vatandaşların da gözetiminde çoğalırlarsa önümüzdeki dönemlerde burayı yaban hayatı geliştirme sahasına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca sonrasında buraları eko turizme konu edip, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü yaptırmayı da planlıyoruz vatandaşlarımıza veya gelecek olan turistlere. Doğaya bırakmış olduğumuz 50 ceylanın sadece bir tanesini köy yolu üzerinde araba çarpmasıyla telef olduğunu gördük. Onun haricinde herhangi bir eksilme yok hayvanlarımızda. Doğaya da güzel bir şekilde adapte olmuş durumdalar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde burada çoğalıp, eski yaşam alanlarında tekrardan çoğaldıklarını göreceğiz" dedi.

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