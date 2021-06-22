Uludere Belediyesinden yaylalardaki göçerler için temiz su hizmeti

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yaylalarda kalan göçerler için belediye çalışma başlattı. Belediye ekiplerince hem içme suyu hem de hayvanlar için boru hatları döşeniyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yaylalarda kalan vatandaşların kuraklık nedeniyle biten sularına karşı belediye çalışma başlattı. Seriro ve Avaspi yaylalarında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için belediye temiz içme suyu getirdi. Yaylalarda 5 ay boyunca kalacak olan yüzlerce vatandaşın talebi üzerine harekete geçen Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, yaylalara içme suyu taşınırken, hayvanlar için de suluklar yapıldı. Başkan Ürek, ilçelerinde gönül belediyeciliğinin ulaşamayacağı tek bir noktanın bir kalmayacağını söyledi. Başkan Ürek, "Halkımızın taleplerini karşılama konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi yaylalarımızda çalışma başlattık. Bütün yaylalara huzur gelecek" dedi.

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