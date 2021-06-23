7 hastane dolaştı, Şırnak’ta şifayı buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 hastane dolaştı, Şırnak’ta şifayı buldu

İHA

7 hastane dolaştı, Şırnak’ta şifayı buldu

Doğuştan idrar yolları ikiye ayrılmış ve içinde de bir santimetre taş olduğu için 7 farklı hastaneye giden ve sonuç alamayan 34 yaşındaki hasta, Şırnak’ta iki günde sağlığına kavuştu.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Kudret Oruç, 1 yıldır devam eden yan ağrılar nedeniyle 7 ayrı hastaneye başvurdu. Mersin’de başvurduğu hastanede yapılan ameliyat sonucu başarısız çıkınca Şırnak Devlet Hastanesine geldi. Ağrıları artan Oruç, Şırnak Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran’a başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran tarafından kapalı yöntem ile tedavi edilerek iyileşen Oruç, 2 günde sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, “Yine özellikli bir ameliyat ve her klinikte yapılmayan bir ameliyat bize nasip oldu. Her klinikte yapılmayan ve yapmaktan çekindiği bir ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Bugün hastamız bize yaklaşık 1 yıl kadardır devam eden böbrek ağrıları ile yan taraf ağrıları ile başvurdu. Hastamız bize başvurduğunda yakın bir zaman önce bir ameliyat yapılmıştı. Mersin'de bu hastamız değerlendirilmiş, ameliyat yapılmış ancak taşına ulaşılamamıştır. Daha sonra Mersin'de farklı hastaneleri yönlendirilmiş. Hastanelerde riskleri olduğu için, daha doğrusu hastanın böbreğinde bir anormali olduğu için doğuştan gelen bir farklılık olduğu için ameliyatını yapılamayacağı, bunun zor olduğu kendisine iletilmiştir. Üniversite hastanesi ise çok uzun gün süre verilmiş. Bazen hekim arkadaşlarımız bu ameliyatın Diyarbakır Batman Mardin gibi hastanelerde yapılmasının zor olduğunu söylemiş. Hastamız sonrasında bize geldi. İVP (İntravenöz pyelografi) adını verdiğimiz kontrast madde verilerek ilaçlı bir filmle hastamızın sol taraftaki böbreğinde çift toplayıcı sistem anomalisi olduğunu gördük. Yani doğuştan hastanın idrar yolları ikiye ayrılmış bir şekilde böbreğin idrar torbasına doğru geliyor. Aslında ilk ameliyatını dış merkezde Mersin'de başarısız geçme ihtimali büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. Bu sebeple başarısız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iki ayrı kanalın hangisinde taşın olduğunu değerlendirmek ve buna göre ameliyatı yapmak daha zor bir ameliyat oluyor. Biz burada gerekli görüntülemeleri yaptıktan sonra hastanın üst kısmında açılan kanalında taşın olduğunu gördük. Ameliyatını planladık ve tam kapalı ameliyat ile hiç kesisi olmadan tamamen doğal idrar yolu kanalından girerek, bir santimetre boyutundaki taşını tek ameliyat ile dışarı çıkarmış olduk. Hem böbreğini hem de hastamızın sağlığını kurtarmış olduk. Hastamız sağlığına kavuştu. Ameliyattan henüz bir gün geçmesine rağmen hastamızı birazdan taburcu edeceğiz. Daha önce yine Şırnak devlet hastanesi şartlarında, prostat kanseri ameliyatını ilk defa yapmıştık. Çocuk hastalarında böbrek taşı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Bir başka çocuk hastamızda laparoskopik pyeloplasti ameliyatını burada yapmak yine bize nasip olmuştu. Bu tür ameliyatlarda, ileri hastanelerde yapılması gerektiren ameliyatlarda burada yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Kudret Oruç ise ameliyatının güzel geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Oruç, “Mersin'e gittim ameliyatın başarısız geçti. Riskli olduğunu söylediler. Beni üniversite hastanesine yönlendirdiler. Orada da 3 ay tedavi gördüm. Daha önce de 5 tane hastane gezdim bir sonuç alamadık. Bende en son devlet hastanesine başvurdum. Allah'a şükürler olsun Engin Denizhan Demirkıran hocamız benim hayatımı kurtardı. Böbreklerimde doğuştan anormal bir durum vardı ve taş vardı ve taş vardı. Doktor da bunu başarılı bir şekilde yapacağını söyledi. Dün ameliyat oldum. Doktoruma teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Kim benim durumundaysa Allah onlara şifa versin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keldani Diril çifti soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Keldani Diril çifti soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Silopi’de 5 ihtiyaç sahibi engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacı giderildi
YEREL HABERLER Silopi’de 5 ihtiyaç sahibi engellinin tekerlekli ...
Uludere Belediyesinden yaylalardaki göçerler için temiz su hizmeti
YEREL HABERLER Uludere Belediyesinden yaylalardaki göçerler için ...
Şarampole yuvarlanıp onlarca takla atan araçtan sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanıp onlarca takla atan araçtan sağ ...
Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor
YEREL HABERLER Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi ...
Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla oynadı
YEREL HABERLER Şırnak Valisi, okuldaki etkinlik gününde çocuklarla ...
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 70 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 70 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynağına darbe: 35 gözaltı