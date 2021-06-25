Şırnak’taki yayla yollarında hummalı çalışma

Şırnak’ta yaylada kalan vatandaşlar için kaymakamlıklar harekete geçti. Yolları bozuk olan yaylalarda ekipler hummalı bir çalışma başlattı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin yaylası başta olmak üzere Hale, Meydan, Meydanzengil, Kahnicemet ve Nator yaylalarında kaymakamlığa bağlı köylere hizmet götürme birliği ve özel idare ekipleri iş makineleriyle yolları onarılıyor. Günlerdir bir çok yaylanın yolunu onaran ekipler son olarak 45 kilometre uzaklığındaki Yeşilöz köyü Faraşin yaylasının topraklı yolunda çalışma başlattı. 10 gündür aralıksız çalışan ekipler göçerler için yolları temizlemeye devam ediyor. İş makine operatörü Şehmus Cin çalışmaların aralıksız devam ettiğini yaz kış demeden çalıştıklarını belirtti. Cin, "Beytüşşebap kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilçemizdeki yayla yollarını temizlemeye çalışıyoruz. Bahar aylarında göçerler sürülerini getirdikleri için yol kullanılamaz hale geliyor. Bu yüzden çalışıyoruz. Bütün yayla yolları bitmek üzere. Halkımızın hizmetindeyiz. Kışın da yazın da çalışıyoruz’’ dedi.

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