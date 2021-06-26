Cizre polisi vatandaşlara 'HAYDİ' uygulamasını anlattı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri vatandaşlara Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını anlattı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile birlikte; HAYDİ hakkında kaymakamlık binası önünde kurulan stantta vatandaşlara bilgi verdi. Orhan Doğan Caddesi Hükümet Konağı önünde kurulan stantta gelen vatandaşlara görevli polisler tarafından IOS ve Android marketlerden indirilebileceği, T.C. kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapılabileceği, HAYDİ bildir butonuna tıklayarak Çevre, Doğa veya Hayvanları butonu seçilip, ihbarın açıklamasını veya fotoğrafını sisteme yükledikten sonra ihbarda bulunabilecekleri konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

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