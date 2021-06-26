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PKK’nın katlettiği 4 köylünün acısı 29 yıldır dinmedi 29 yıl önce tarladan dönerken terör örgütü PKK’nın döşediği mayına basarak şehit olan 4 vatandaş mezarları başında anıldı

İHA

PKK’nın katlettiği 4 köylünün acısı 29 yıldır dinmedi 29 yıl önce tarladan dönerken terör örgütü PKK’nın döşediği mayına basarak şehit olan 4 vatandaş mezarları başında anıldı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de 29 yıl önce tarladan dönen köylülerin, terör örgütü PKK’nın döşediği mayına basması sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 4 vatandaş mezarları başında anıldı.
Terör örgütü PKK’nın ortaya çıktığı günden bu yana mazlum halkı, çocuk, kadın ve yaşlı demeden köy meydanlarında topluca katletti, kimi zaman da camileri basarak saldırılar gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK’nın halka yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hedef gözetmemesi, çocuk ve kadınları da bu saldırılarda katletmesi, binlerce aileye hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı. Terör örgütü PKK’nın katliamlarının bir tanığı da Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy oldu. Tepeköy sakinleri, 1992 yılının 26 Haziran Cuma günü tarlalarında biçtikleri buğdaylarını traktör römorkuna yükleyip eve dönerken, teröristlerin yola döşedikleri antitank mayınına basması sonucu güvenlik korucusu İbrahim Kartal (28), Abdülkerim Özel (34), Hediye Baştuğ (35) ve Menice Kartal (16) şehit olurken, Abdulvahhap Kartal (54), Adila Kartal (57), Sadiye Özel (56), Ali Özel (51), Ayten Özel, (51) ise yaralandı.
'Tepeköy Mayın Şehitleri' olarak tarihe geçen köylüler, katledilmelerinin 29’uncu yıl dönümünde mezarları başında düzenlenen programla anıldı. 90’lı yıllarda, PKK’nın ideolojisini kabul etmedikleri için saldırı ve vahşete maruz kaldıklarını belirten, köylülerden Safet Saka, “Bugün burada mayın şehitlerini anıyoruz. PKK yolumuza mayın döşedi ve 4 köylüyü katletti. Biz PKK’nın ideolojisini kabul etmediğimiz için canımızı verdik. PKK’nın sosyalist ve komünist ideolojisini kabul etmediğimiz için bu bedeli ödedik. Allah o zalimlere lanet etsin. Terör örgütü PKK, bu coğrafyada canice, vahşice dindar Kürtleri yok etmek istedi” dedi.
PKK’nın sözde Kürtlerin savunuculuğuna soyunduğunu, ancak sürekli Kürtleri katlettiğini belirten Mehmet Saka, “PKK, sadece köyümüzde 13 kürdü şehit etti. Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyen PKK’nın Kürtleri katletmesi manidar. Biz köyde çok ambargolarla zorlu günler geçirdik. Elhamdülillah yılmadık, ayaktayız. Şehitlerin kanlarının bereketiyle onların davasına sahip çıktık. 29 yıl önce katledilen mayın şehitlerini rahmetle anıyoruz. Allah onların şehadetini kabul etsin” diye konuştu.
Tahir Kartal ise mayınlı saldırıda 16 yaşındaki yeğeni Menica ile kardeşi Abdulkerim’in katledildiğini belirterek, terör örgütü PKK’yı kınadı.
Mayınlı saldırıda yaralı olarak kurtulan ve yüzde 95 belden aşağı felç kalan Sadiye Özel, “18 yaşımdaydım, gazi oldum. Belden aşağı felç kaldım. Hayatta olduğumuz sürece bu zulmü unutmayacağız. Allah’ın laneti PKK’nin üzerine olsun” şeklinde konuştu.
Emin Kartal ise “Çocuğum ve köylülerimiz ekin biçmeye gittiler, ekinleri traktöre yükleyip dönerken yolda bir köylüyü almak için durdular. Traktör, PKK mayınının üstüne durmuştu. Onu da bindirip yola koyulunca mayın patladı. 16 yaşındaki kızım Menica şehid oldu. Hayatımız boyunca bu vahşeti unutmayacağız” dedi.

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