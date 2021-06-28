Şırnak'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik 2127 Haziran arasında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-06-28 14:27:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.