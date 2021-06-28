Şırnak'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik 2127 Haziran arasında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-06-28 14:27:53



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