Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 56 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 56 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2127 Haziran tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 23,08 gram metamfetamin, 8,65 gram esrar, 1,52 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 16 bin 200 adet tütün sarma kağıdı, 2 bin 600 paket kaçak sigara ve 29 cep kaçak telefonu ele geçirildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 37'si kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-06-28 14:30:54
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