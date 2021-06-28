Hizmet İş Şırnak İl Başkanı Uysal Silopi Belediyesi işçilerin ek mesai ücretlerini ödemediğini iddia etti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde üyeleri ile birlikte bir araya gelen HAK İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, HDP’li Silopi Belediyesinin işçilerin ek mesai ücretlerini ödemediğini iddia etti.

Silopi'de bir restoranda düzenlenen programa, HAK İŞ Genel Merkez Eğitim Uzmanı Zeki Özen, Hizmet İş sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, Silopi Belediyesi bünyesinde çalışan sendika üyesi işçiler katıldı. Yemeğin ardından konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Şırnak İl Şube Başkanı Nevzat Uysal, HDP’li Silopi Belediyesi’nin işçilerin, çocuk, barınma, direksiyon primleri, ek mesai ücretleri ile sosyal hakların birçoğunu ödemediğini tespit ettiklerinin söyledi.



"Ek mesai ücretleri ödenmiyor"

2020 yılının temmuz ayından itibaren ek mesai ücretlerinin de ödenmediğini ifade eden Uysal, yazılı ve sözlü olarak ödemelerin yapılmasını istediklerini ancak belediyenin ‘biz bunları ödemeyeceğiz bu sizin bize bir kıyağınız olsun’ yanıtını aldıklarını iddia etti.

HDP’li Belediyenin tutumuna tepki gösteren Uysal, “Ödenecek ücret şahsıma ait olsa belediyeye hibem olsun ama el emeği sarf eden işçilerin hakkıdır. Bu işçiye reva gördükleri durumun açık göstergesidir. Demokrasiden dem vuranlar demokrasinin gereksinimlerini yerine getirmiyor” dedi.

Sendika olarak işçi hakları konusundaki bütün ayrıcalıkları takip ettiklerini ve bu kapsamda gereken girişimleri yaptıklarını belirten Uysal, konunun takipçisi olacaklarını ve işçi haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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