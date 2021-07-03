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Ayılar arılarını telef edince çözümü kovanları çıkılması imkansız kayaların üzerine yerleştirmekte buldular

İHA

Ayılar arılarını telef edince çözümü kovanları çıkılması imkansız kayaların üzerine yerleştirmekte buldular

Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar arılarını ayı saldırılarından korumak için arı kovanlarını tırmanılması ve çıkılması imkansız kayaların üzerine konumlandırdı.
Anzer balı ile aynı özelliklere sahip olduğu belirtilen Şırnak Kel Mehmet Dağlarında bal üreticileri ayı saldırılarının art arda gelmesi dolayısıyla kovanlarını korumak için, kendince yöntemlere başvuruyor. Arıcılar etraftaki kayaların üzerine betondan duvar yapıp arı kovanlarına uygun şekle getirip arıları seyyar merdiven yardımıyla taş üzerinde konumlandırıyor. Arıcılar yerden yüksekliği 67 metreyi bulan taşlara seyyar merdiven yardımı ile çıkıyor.
Arıcı Adil Babat, bölgede ayı sayısının çok fazla olduğunu söyledi. Babat, "Anzer balı ile aynı kalitede bal üretimi yapabilmek için arılarımızı ayılardan dolayı tehlike arz eden Kel Mehmet Dağlarına götürüyoruz. Bizler de ayıların arılarımıza zarar vermeden koruyabilmek için zorlansak da kaliteli bal üretimi için traktörle çimento götürüp ihtiyacımız kadar yerden yüksek taşların üzerine duvar örüp arılarımızı konumlandırıyoruz. Bu şekilde arılarımızı ayı saldırılarından koruyoruz” dedi.

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