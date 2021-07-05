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Şırnak’ta 55 tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı

İHA

Şırnak’ta 55 tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı

Şırnak’ta Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) destekleriyle kurulan 55 tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı.
Şırnak’ta bir otelde yapılan açılış toplantısına, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 55 tasarım ve beceri atölyelerinin açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin 2 milyon 250 bin bütçeyle onaylandığını, gençlerin tasarım ve beceri atölyelerinde ufuklarının genişleyeceğini söyledi. Vali Pehlivan, “Özellikle altı yıl öncesini düşündüğümüzde, bölücü terör örgütün menfur eylemleri nedeniyle okullarımız zarar görmüştü. Önce hızlı bir toparlanma gerekiyordu, Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde kullanılmaz hale gelen yüze yakın okullumuz onarıldı. Sadece TOKİ tarafından yapılan 16 tane okulumuz var. Ve hala inşaatları devam eden 20’ye yakın inşaatımız var. 40’a yakın proje devam ediyor. Bu projeler tamamlandı, planlananlar var, yapılanlar var. Standartlarımızı fiziki anlamda da yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Şimdi ise eğitimin kalitesini, eğitim öğretimin hizmetinin kalitesini yükseltme zamanıdır. Buda bu tür projeler ve buna benzer projeler ile ulaşıyor. Son birkaç yıl içinde ve ilimiz de de 2023 vizyon belgesi hedefleri çerçevesinde geliştirdiğimiz projelerle artık bilim ve teknoloji sahasında çocuklarımız daha çok proje üretir hale geldiler. Örneğin TÜBİTAK projelerinde lise öğrencilerinde, araştırma projelerinde 90 proje üretildi. Bu projelerin önemli bir kısmı bölge düzeyinde de dereceye girdi. Ortaokul öğrencileri araştırma düzeyinde 223 proje üretildi. Bunlar arasında da derece alanlar oldu. Türkiye genelinde bin 223 proje ve 81 il arasında Şırnak İlimiz 13’üncü sıraya kadar yükseldi. Bu gün açacağımız tasarım ve beceri atölyesi ile birlikte ilimizde toplam atölye sayımız 149 oldu” dedi.
Konuşmaların ardından tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldı ve serginin gezilmesiyle program son buldu.

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