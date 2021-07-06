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Sıcaklardan bunalan köyün gençlerinin imdadına belediye çözüm buldu

İHA

Sıcaklardan bunalan köyün gençlerinin imdadına belediye çözüm buldu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sıcaktan bunalan köylülerin imdadına belediye ekipleri yetişti.
Köyde bulunan gençler ve çocuklar Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek'ten köyün içinden geçen dere üzerinde havuz yapmalarını istedi. Belediye Başkanı Cafer Benek köylülere serinlemeleri için dere üzerinden doğal havuz yapma talimatı verdi. Hem köyün genç kızları için hem de köyün genç ve çocukları için 2 adet havuz yapıldı. Belediyeye ait kepçeler dere içindeki büyük taşları dere ortasında dereyi tam kapatacak şekilde duvar yapıp doğal havuzlar oluşturdu. Havuzun içindeki taşlarda kepçe tarafından kazılara çıkarılıp havuz etrafında da taşlar ile duvar yapıldı ve atlama yerleri yapıldı. Serhat Babat, ''Belediye başkanı Cafer Benek her sene Akduman suyu üzerinde bizlere doğal havuz yapıyor. Suyumuz gayet güzel sabahtan akşama kadar buradayız kapalı bir havuzumuz olsaydı çok güzel olurdu. Buradan belediye başkanımız Cafer Benek'e çok teşekkür ederim'' dedi.
Köyün çocukları, ''Belediye başkanımız Cafer Benek, her yıl bize kepçeyle havuz yapıyor, başkanımızdan daha büyük kalıcı bir havuz istiyoruz. Belediye başkanımız Cafer Benek'e bizim isteklerimize karşılık verdiği için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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