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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta ilk defa ekilen aspirin hasadı yapıldı

İHA

Şırnak’ta ilk defa ekilen aspirin hasadı yapıldı

Şırnak’ta çiftçiler tarafından ilk defa ekilen aspirin hasadı yapıldı.
Şırnak’ın Kumçatı beldesinde 30 dönüm tarım alanında buğday ve arpadan iki kat daha verimli olan aspirin hasadına başlandı.
Şırnak’ta çiftçilerle sözleşmeli olarak ekimi yapılan aspir bitkisinin ilk hasadı düzenlenen törenle yapıldı. Şırnak’ın Kumçatı beldesinde düzenlenen aspir hasat törenine; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Hasat töreninde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Kumçatı Beldemizde aspir bitkisinin hasadını yapmak üzere bir araya geldik. Aspir bitkisi özel ve önemli bir bitkidir. Şırnak ilimizde ürün desenini artırma çabası içerisindeyiz. Bu bağlamda aspir bitkisinin de burada deneme üretimi yapıldı. 30 dönüm yaklaşık bir arazi üzerinde deneme üretimi yapıldı. Bugün de hasadını gerçekleştireceğiz. İlimizde malumunuz iklim ve coğrafya şartlarına uygun şekilde buğday arpa gibi ürünlere geleneksel olarak yetiştiriliyor. Bugün de aspir ile ilgili geçtiğimiz yıl çalışmalarını gene tarım orman müdürlüğümüz bünyesinde başlatmıştı. Ve projeye dönüştürmüştük. Sözleşmeli Çiftçilik uygulaması kapsamında Kumçatı'da ekimi güz aylarında yapılan ve şu anda hasat aşamasına gelen bir bitkidir. Bu bitkide kullanım çeşitliliği fazla olan bir bitkidir. Yemeklik olarak kullanılabildiği gibi biyodizel özelliği olan, tıbbi aromatik bitki özelliği ile gene yapraklarından özellikte faydalanmak suretiyle kullanılıyor. Piyasada yalancı safran olarak ticarete de konu olan satışı yapılabilen bir bitkidir. Yine küspesi hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Bu ve benzeri birçok fonksiyonu var. Kuşyemi olarak gene kullanılabiliyor. Dolayısıyla böyle çok fonksiyonlu bir bitki üretiminin gerçekleştirilmesi ve özellikle de kurak alanda yetişme özelliği nedeniyle biz de Şırnak olarak bu anlamda aspir bitkisinin bu başarılı deneme üretimi sonrasında çiftçilerimizin de inşallah ilgi göstermesiyle ve biz de gene projelerine destek vermek suretiyle ve artırma gayreti içerisinde olacağız” dedi.
Konuşmaların ardından dua edilip, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan biçerdövere binerek aspirin ilk hasadını yaptı.

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