Kamyonete iple bağlanıp, sürüklenen köpek görüntüsü tepki çekti

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ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Olay, Cizre ilçesindeki Düzova köyü mevkisinde meydana geldi. 31 PG 147 plakalı kamyonetin arkasına iple bağlanmış, hareketsiz haldeki köpeğin sürüklendiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeğin metrelerce kara yolunda sürüklendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Görüntüleri izleyenler, sosyal medyada, sürücünün yakalanıp ceza almasını talep etti.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak ŞIRNAK,(DHA)

2021-07-07 13:29:38



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