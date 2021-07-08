Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından kurban bayramı öncesi ‘Kurban Bayramında dolandırıcılık ve malvarlığına karşı işlenen suçlar’ konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ‘Kurban Bayramında dolandırıcılık ve malvarlığına karşı işlenen suçlar’ konularında yapılan çalışmalar kapsamında; 'Bayramda dolandırıcı kurbanı olmayın' mottosu ile kaymakamlık önünde akıllı telefon kullanıcısı vatandaşlara ‘Bedava’ ‘Kazandınız’ gibi kısa mesaj veya epostalara karşı dikkatli olmaları ve ‘online kurban bağış sitelerine karşı dikkatli olmaları’ gerektiği, kurban satış noktalarında sahte para, karşılıksız senet veya çekler hakkında uyarılarda bulunularak, esnaf ve vatandaşlara ‘Kurbanlık alışverişlerde sahte para nasıl ayırt edilir’ hakkında bilgi verilip ayrıca dolandırıcılara ve hırsızlara tırnakçılık, yankesicilik, kaldırımcılık gibi karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulmuş ve 75 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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