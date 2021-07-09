Şırnak’ta su samuru görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta su samuru görüntülendi

İHA

Şırnak’ta su samuru görüntülendi

Şırnak'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.
Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri’nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru Cizre’de görüntülendi. Görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, bir müddet etrafa bakındıktan sonra nehre atlayıp yüzmeye devam etti. Cep telefonuyla su samurunun görüntüsünü alan Aras Yalın, Dicle Nehrini izlediği sırada su samurunu fark ettiğini söyledi. Yalın, su samurunu gördüğü an şaşırdığını ve aniden cep telefonunu çıkartarak videosunu çektiğini belirtti.

İkinci defa Şırnak’a görüldü
2019 yılının Eylül ayında, kent merkezine bağlı İkizce köyü deresinde 6 su samuru köylüler tarafından görülmüştü. Daha çok nehir ve akarsularda yaşayan su samurlarının derede görülmesi şaşırtmıştı. Dicle Nehri'nde görülmesiyle birlikte Şırnak'ta ikinci kez su samuru görüntülenmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 ...
Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Şırnak'ta Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası tamamlandı Terörün kökünün kazındığı Şırnak'ta bir yıl içerisinde 5. büyük organizasyon
YEREL HABERLER Şırnak'ta Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası ...
Kamyonete iple bağlanıp, sürüklenen köpek görüntüsü tepki çekti
YEREL HABERLER Kamyonete iple bağlanıp, sürüklenen köpek görüntüsü ...
Bedenlerinin 6-7 katı büyüklüğünde 70-80 kiloluk otları 200 metre sırtlarında taşıyorlar
YEREL HABERLER Bedenlerinin 6-7 katı büyüklüğünde 70-80 kiloluk ...