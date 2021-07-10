Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı

İHA

Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı

Şırnak'ta 9 Aralık 2019'da şehit olan Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın isimlerinin verildiği kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.
Şırnak merkeze bağlı Kaymakam Çeşme Köyü İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulunda 'Şehit Astsubay Esma Çevik ve Uzman Jandarma Kemal Sayar Kütüphanesi’nin açılışında şehitler için dua edildi. Açılışa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Şehit Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşi Esra Akgül, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Ne zaman şehit haberi alsak yüreğimize ateş düşüyor. Özellikle de ailelerin yüreklerine ateş düşüyor. Şehitlerimiz her zaman gönlümüzde ve zihnimizdedir. Gurur meselemizde budur. Bu topraklarda bin yıldır durabiliyorsak ve 81 ilimizde vatandaşlarımız yaşayabiliyorsa şehitlerimizin ödediği bu bedeldir. Şehitlerimiz vatan için canlarını ve kanlarını feda etmesi sayesinde aynı şekilde gazilerimiz ve şuan da nöbet tutmakta olan sınır bölgeleri ve karakollarda kahramanlarımız, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve koruyucularımızın sayesindedir. 9 Aralık 2019’da Esma ve Kemal kardeşimizin hain bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcıya müdahale etmek üzere ekiple beraber gittiğini biliyorduk. Müdahale sırasında yaralandıklarının haberini aldık. Hastane de tüm müdahalelere rağmen şehit oldular. Gerek kemal kardeşimiz gerek Esma kardeşimiz yaptığı görevlerde hem mesai arkadaşları hem de muhatap oldukları vatandaşların nezdinde çok özel sevgi ve saygıya sahip olduklarını hep birlikte öğrendik. Esma kardeşimiz genç kızların adeta örnek olmuştu. Onların sevgisine mazhar olmuştu. İdil ilçesindeki bazı köylerde genç kızlar Esma kardeşimize mektup yazarak senin gibi olmak istiyoruz. Ama şehit oldu ve rütbelerin en büyüğü nasip oldu. Bir yandan hüzünle anarken bir yandan da gururla anıyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar en üst rütbeye terfi ettiler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizleri coşturuyor, bize düşen de onların hatıralarına sahip çıkmak, layık olmaya çalışmak ve hatıralarını yaşatmaktır. Kaymakam Çeşmesi köyünde bir okulda açılan kütüphaneye şehitlerimizin isimleri verilmesi bunun bir göstergesidir. Devletimiz ve milletimizin görevi şehitlerimize sahip çıkmaktır. Esma ve Kemal kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum” dedi.
Şehit Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ise kütüphanenin oluşturulmasında emek veren herkese teşekkür etti.
Daha sonra, kütüphanenin açılışı yapılırken, duygulu anlar yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık ...
Şırnak’ta su samuru görüntülendi
YEREL HABERLER Şırnak’ta su samuru görüntülendi
Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 ...
Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı