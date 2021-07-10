Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvan severler seferber oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ön ayakları kopuk halde bulunan köpeğin yardımına hayvan severler koştu.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay ön ayaklarını biçerdöverin kopardığı bir köpek bulundu. Hayvan sever vatandaşların yardımıyla önce Adana'ya gönderilerek, tedaviye alındı. Adana’da tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan köpeğe daha iyi şartlarda bakılması ve protez temin edilmesi için İstanbul'a gönderildi. Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, amaçlarının köpeğe protez yaptırmak olduğunu ancak önce yürütecini temin ederek, protez için çalışmalarının devam etiğini belirtti. Yılmaz, yürüteci engelli hayvanlar için yurt dışından ithal eden bir firma aracıyla getirdiklerini belirterek, köpek ilk yürütece oturmasından itibaren yürüdüğünü belirtti.
Yılmaz, "Birçok hayvan sever köpek için seferber oldu ve yürüteci için iş insanları ve oyuncular destek oldular. Şimdi de köpek için düşünülen protezlerin çalışmalarına başladık. Köpeğimiz artık İstanbul'da bizimle yaşayacaktır" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.