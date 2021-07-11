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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak, Cudi Festivaline akın etti

İHA

Şırnak, Cudi Festivaline akın etti

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı'nda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde Cudi Festivali düzenleniyor.
Tam 40 yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'nda güvenliğin sağlanmasıyla artık festivallere ev sahipliği yapıyor.
Şırnak Valiliği himayesinde, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Cudi Festivaline katılmak üzere vatandaşlar erken saatte araçlarıyla Şırnak ve ilçelerinden yola çıktılar. Yollarda uzun kuyruklar oluştu.
Uzun yolculuk sonrası Cudi Dağı'nın zirvesine varan vatandaşlarda duygusal anlar yaşadı. Vatandaşlar hayatlarında ilk defa Cudi Dağı’nın Hz. Nuh Gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine bölgesini görmenin mutluluğunu yaşadılar.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cudi Festivali saat 14.00'da başlayacak.

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