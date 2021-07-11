40 yıl sonra Cudi Dağında ilk Cudi Festivali coşkulu bir şekilde yapıldı

Şırnak’ın Cudi Dağında yapılan başarılı operasyonlar sonucu güven ve huzurun hakim olduğu bölgede Cudi Festivali düzenlendi.

13 Temmuz 2020 yılında başlatılan “Yıldırım 1 Cudi Operasyonu” kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcı maddelerden temizlendi. Onlarca şehit verilen 2 bin 98 rakımlı Cudi Dağı, şimdi ise vatandaşların akınına uğradı. Güven ve huzurun hakim olduğu bölgede Cudi Festivali düzenlendi. Festivale Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Hz. Nuh Gemisi'nin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine Bölgesinde Vali Pehlivan ve beraberindekiler tarafından Nuh Mescidinde şükür namazı kılındı ve güvercinler salındı. Cudi Festivali, Erbaneli'de yürüyüşün ardından Kuranı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Festivalde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, “Cudi’ye çıkmak, etkinlik yapmak, herkesi derinden etkilemiş durumdadır. Bugün alana indiğimiz andan itibaren dikkatli baktım da herkesin gözleri nemliydi. Duygulu ve tebessüm vardı. Ne mutlu ki bu günleri yüce Allah bizlere yaşattı. Şükürler olsun şu anda Cudi’deyiz. Cudi insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor. Dinler tarihi açısından ayrı bir önem ifade ediyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak kabul edilen Nuh tufanından sonra Nuh'un gemisinin bünyesinde barındırıyor ve asırlardır ziyaret ve festival geleneğinin en eski örneğini adeta teşkil ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarını müstesna hatıralarını bünyesinde muhafaza ediyor. Cudi son yıllarda maalesef biraz boynu büküktü, mahzundu, garipti çünkü bölücü terör örgütü asırlardır boyayı ziyaret geleneğini yaşatan insanlarımızın, vatandaşlarımızın buraya gelmesinde önünde set oluşturmuştu. Ama şükürler olsun güçlü devletimiz kararlılıkla terörle mücadeleyi sürdürdü. Silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Jandarmamız Emniyetimiz ve kurucularımız güvenlik sağlanmaya devam ediyor. Bu süreçte biliyorsunuz devletimiz güvenlik konseptleri geliştiriyor. Bu huzur ortamının daim olması anlamında yollar yapıyor, üs bölgesi yapıyor. Bu konseptte Cudi Dağı’nda da uygulandı. Nasıl kavimler helak oldu. Bugün de iyilik kazanacak, iyiler kazanacak. Huzurumuzu bozanlar da helak olmaya ve yok olmaya da devam edecek. Çünkü bugün şanlı bayrağımızın dalgalandığının ifadesidir. Bugün 40 yıl aradan sonra buraya geldik. Kesintisiz bir şekilde gelmeye devam edeceğiz” dedi.



"Bugün Cudi Dağında tarihi bir buluşma gerçekleşiyor"

Vali Pehlivan, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de telefonda görüştü. Bakan Soylu vatandaşlarına hitaben, “Özellikle bugün Cudi Dağında tarihi bir buluşma gerçekleşiyor. Bu tarihi buluşma bize toprağımızın, medeniyetimizin ve alışkanlıklarımızın bir sonucudur. Bu tarihi buluşma için hakikatten çok beklendi. Biz sabırlı bir milletiz. Ve o sabrın sonunun da selamet olduğu da gösterildi” dedi.

Cudi Festivaline katılan Hezer Artunç da, “40 yıl sonra ilk defa Cudi Dağına geliniyor. Ben dünyaya gelmeden önce bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Cudi Dağı sivillere yasaklanmıştı. Ancak devletimiz başarılı operasyonları sonucu bugün burada festival yapıyoruz. Ben ne anlatsam bilmiyorum, çünkü çok mutluyum” dedi.

Festival, dengbejler dinletisi, aşure ikramı, halay çekimi ve balon salımı ve çeşitli etkinlikler ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.