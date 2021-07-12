Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 5 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı. 5 zanlı serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.