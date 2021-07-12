Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 25,84 gram eroin, 4,88 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 5 bin 771 paket kaçak sigara, 259 kutu 2 bin 500 ilaç ve 301 boş ilaç kutusu, 420 paket elektronik sigara tütünü, 240 puro, 151 çift spor ayakkabı, 42 şişe kaçak içki, 36 kaçak cep telefonu ve 9 kilogram tütün ele geçirildiği operasyonlarda 53'ü kaçakçılık, 21'i asayiş suçlarından olmak üzere 74 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-07-12 11:41:21
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