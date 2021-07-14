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Şırnak’ta 7 halk Kütüphanesinde 88 bin 590 kitap bulunuyor

İHA

Şırnak’ta 7 halk Kütüphanesinde 88 bin 590 kitap bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Şırnak’ta bulunan 7 Halk Kütüphanesinde toplam 88 bin 590 kitabın bulunduğu belirtildi.
TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Şırnak’ta bulunan 7 Halk Kütüphanesinde 88 bin 590 kitabın bulunduğu kaydedildi. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısının 25 bin 460, yararlanan kişi sayısının ise 105 bin 309 olduğu bildirildi. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyallerin sayısının ise 53 bin 584 olduğu açıklandı.

Şırnak’ta 257 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var
Şırnak’ta bulunan 257 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 220’si resmi okullarda, 25’i özel okullarda ve 12’si özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. Bu kütüphanelerde 216 bin 327 kitap mevcut olmakla birlikte 2 bin 179 süreli yayın takip ediliyor.

Türkiye’de kütüphane sayısı 2020 yılında 33 bin 978 oldu
Türkiye genelinde 2020 yılında 1 Milli Kütüphane, bin 213 Halk Kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin bulunduğu ifade edildi. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 125 bin 935, Halk Kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 4 milyon 437 bin 954 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 560 bin 694 olarak açıklandı.

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