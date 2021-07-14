Şırnak’ta 370 projeye 7 milyar 97 milyon 834 bin lira harcandı Şırnak’ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta 370 projeye 7 milyar 97 milyon 834 bin lira harcandı Şırnak’ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Şırnak’ta 370 projeye 7 milyar 97 milyon 834 bin lira harcandı Şırnak’ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Şırnak’ta, 2021 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.
Şırnak valiliği Gamer Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DSİ, karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2021 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Burada bir açıklama yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak genelinde 370 proje ve iş yürütüldüğünü, bu 370 proje ve işin toplam tutarının 7 milyar 97 milyon 834 bin lira olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2021 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2021 yılı itibariyle ulaşım sektöründe 55, tarım sektöründe 57, eğitim sektöründe 62, sağlık sektöründe 15, enerji sektöründe 12 ve diğer kamu hizmetlerinde 169 olmak üzere toplam 370 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 370 proje ve işin toplam tutarı 7 milyar 97 milyon 834 bin lira olup, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 559 milyon 825 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri 828 milyon 265 bin liradır. Dönem sonuna kadar 380 milyon 161 bin lira harcanarak yüzde 46 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2021 yılında yürütülen 370 projenin 54'ü tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 15'e tekabül etmektedir. 133 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 88 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 95 proje ve işe henüz başlanılamamıştır” dedi.
İl koordinasyon kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumunun ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta 7 halk Kütüphanesinde 88 bin 590 kitap bulunuyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta 7 halk Kütüphanesinde 88 bin 590 kitap ...
Kurbanlıklar yayladan indirildi bayram hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Kurbanlıklar yayladan indirildi bayram hazırlıkları ...
Sırnak'ta terör operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Sırnak'ta terör operasyonunda 7 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
YEREL HABERLER Terörün finans kaynağına darbe: 42 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 74 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı