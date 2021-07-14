Şırnak’ta 370 projeye 7 milyar 97 milyon 834 bin lira harcandı Şırnak’ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Şırnak’ta, 2021 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Şırnak valiliği Gamer Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, DSİ, karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2021 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Burada bir açıklama yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak genelinde 370 proje ve iş yürütüldüğünü, bu 370 proje ve işin toplam tutarının 7 milyar 97 milyon 834 bin lira olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2021 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2021 yılı itibariyle ulaşım sektöründe 55, tarım sektöründe 57, eğitim sektöründe 62, sağlık sektöründe 15, enerji sektöründe 12 ve diğer kamu hizmetlerinde 169 olmak üzere toplam 370 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 370 proje ve işin toplam tutarı 7 milyar 97 milyon 834 bin lira olup, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 559 milyon 825 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri 828 milyon 265 bin liradır. Dönem sonuna kadar 380 milyon 161 bin lira harcanarak yüzde 46 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2021 yılında yürütülen 370 projenin 54'ü tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 15'e tekabül etmektedir. 133 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 88 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 95 proje ve işe henüz başlanılamamıştır” dedi.

İl koordinasyon kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumunun ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.