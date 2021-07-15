Silopi’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programla şehit mezarları ziyaret edildi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Silopi Kaymakamlığınca, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programla, şehit mezarları ziyaret edilerek, darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Mevlidi Şerif okutuldu. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, MHP İlçe Başkanı Koçero Saluci, sendika ile STK temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk önce şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Karşıyaka ile Yenişehir Mahallesi Mezarlığındaki şehitleri ziyaret eden Kaymakam Kuruca ile beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua okudu. Ardından Gümrük Lojmanları Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe ve Türkçe Mevlidi Şerif okutuldu.

Daha sonra Ankara’da tedavi gören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Temsilcisi Mehmet Eren’in evini ziyaret eden Kaymakam Kuruca ve beraberindekiler, Eren’in ailesine şifa dileklerinde bulundu.

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