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Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

DHA

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda kişi meydanda bir araya gelerek, demokrasi nöbetine katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şırnak'ta Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Celal Dalaman, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla çeşitli programlar düzenlendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi Ömer Kabak Meydanı´ndan Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında sık sık `kahrolsun FETÖ´, `Kahrolsun PKK´, `Şehitler ölmez vatan bölünmez´ sloganları atıldı. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün hain darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepki gösterdi.
Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye geçilmez mesajı verdi. Vali Pehlivan, "Biz dualı bir milletiz. Gazi bir milletiz. Vatanımız için, bayrağımız ve milletimiz için, ezanımız için ve bu uğurda buna göz dikenlere karşı verilen mücadeleler için söz vermişiz. Gençlerimizle, erkeklerimizle, kadınlarımızla o gece tek yumruk olarak mücadele eden bu milletin asil evlatları Türkiye geçilmez demiş. Bu millet asla yenilmez demiş. Tıpkı Çanakkale geçilmez dediği gibi. Bugün hep birlikte buradayız. Bugünümüze şükürler olsun. Bu sıkıntıları yaşadık. Bu sıkıntıları bir daha yaşamamak için demokrasimize sımsıkı sarılacağız. Milli irademize sımsıkı sarılacağız. Devletimize sımsıkı sarılacağız. Birbirimize sımsıkı sarılacağız. Aramıza hiçbir şer odağının girmesine, adı ne olursa olsun. İster FETÖ olsun, ister PKK olsun bunlarla bir yandan mücadelemize devam edeceğiz. Bir yandan da bunların tekrar tekerrür etmemesi için birbirimize sımsıkı sarılacağız ve çok çalışacağız. Her alanda kendini geliştiren yetiştiren Türkiye giderek gücünü dünyada çok fazla ispat ediyor. Bu nedenledir ki üzerimize saldıranların sayısı artıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-07-15 22:21:06

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