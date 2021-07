Şırnak'ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı

Şırnak Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi yürüyüşü ve demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte asker, polis, vatandaş kol kola yürüdü.



Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016’da yapılan hain darbe girişimi 5'inci yıl dönümünde düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi. Merkez Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK, Kahrolsun FETÖ”, sloganları attı. Yürüyüş güzergahında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşün son bulduğu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar tarafından gece boyunca demokrasi nöbeti tutuldu.



Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde binlerce vatandaşın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda okunan Kuranı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alan, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini dinleyen Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini gösterdi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “15 Temmuz hain darbe girişiminin, 5'inci yıl dönümünde beraberiz. 15 Temmuz gecesinde canını vatan için siper eden 251 şehidimizi ve bütün şehitlerimizi saygıyla hürmetle yad ediyoruz. Yine o gece gazi olan, şehit olmak için yola çıkan, 2 bin 196 gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milleti büyük bir millettir. Tarihte medeniyet kurmuş bir millettir. Ulu bir çınar, çınar ağacı diğer ağaçlar arasında en müstesna olan bir ağaçtır. 1000 yıllarca yaşar. İşte bizim milletimiz bizim devletimizde okulu bir çınardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleştirenler, yüzyıllar önce denedikleri planlarını, sahneye koyma girişiminde bulundular. Yıllar içinde ulu çınarın gövdesine sızmaya çalıştılar. Kamu kurumlarına sızmaya çalıştılar. Kamu kuruluşlarına sinsice sızmaya çalıştılar ve yapıyı çürütmeye çalıştılar. Ama asıl damara ve asil damara ulaşamadılar. 1000 yıl önce Sultan Alparslan, üstündeki entarisini kefen sayıp yola çıkmıştı. Ben ölürsem bu üstümdeki entariyi kefenim yaparsınız demişti. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmeye niyetlendin de, ey İstanbul ya sen beni alırsın ya ben seni alırım demişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de askerine Ben size taarruzu Ben size savaşmayı değil, ben size ölmeyi emrediyorum demişti. Ve 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tankları ile gelsinler, toplarıyla gelsinler, biz ölümüne biz ölümüne demişti. İşte bu damar aynı damar işte bu kök aynı kök. Vatanımız için, Bayrağımız için, ezanımız için ve bu uğurda, buna göz dikenlere karşı mücadele etmeye söz vermişiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, o gece topyekûn, tek yumruk olarak mücadele eden, bu milletin asil evlatları, Türkiye geçilmez demiş. Bu millet asla yenilmez demiş. Bu milletin Seyit onbaşıları asla eksik olmaz. Ulubatlı Hasanları da eksik olmaz. Çanakkale Savaşı'nda 250 kiloluk topları taşıyan Seyit onbaşılar, 15 Temmuz gecesi, 250 tonluk tankların önüne yatan Seyit onbaşılar olarak karşımıza çıktılar. Ne mutlu bizlere ne mutlu devletimize. FETÖ gibi, PKK gibi, Hain yapılar şer odakları bazı yöntemler kullanıyorlar. Biz millet olarak devlet olarak, medeniyet grup adımızı Saliha yazdırdıysak, burada zihin gücümüzü, Yürek gücümüzü, çok büyük payı vardır. İşte bu örgütler insanımızın önce beynine girmeye çalışırlar. Beynini kirletmeye gayret ettiler. Daha sonra yüreklerini karartmaya çalıştılar. Yüreklerindeki birlik ve beraberliği yıkmaya, yok etmeye çalıştılar. En nihayetinde toplara, tüfeklere sarılarak, bileği bükmeye çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü bu aziz milletin, bu büyük devletin kökleri sağlamdır. Ben Şırnaklı hemşerilerime bu geceye iştirak ettikleri için teşekkür ederim. Biz bu sıkıntıları yaşadık, bir daha yaşamamak için, demokrasimize sımsıkı sarılacağız. Milli irademize sımsıkı sarılacağız. Devletimize ve devletimizin kurumlarına sımsıkı sarılacağız. Aramıza hiçbir şer odağını sokmayacağız. Bu gün Türkiye geçilmez diyorsak teknolojide, bilimde, sanatta, kültürde geçilmez. Her gün dünyada sesimiz daha gür çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek” dedi.



Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, “Şırnaklı hemşerilerim bu gece sevinçle beraber hüznü de yaşıyoruz. Geriye baktığımızda kendi tankımızın altında ezildiğimizi, kendi silahlarımızla göğsümüzde vurulduğumuzu ve salaların semalarda yankılandığı gecenin üzerinden tam 5 yıl geçti ve o geceyi asla unutmuyoruz, unutmayacağız. 15 Temmuzda ülkemizi kargaşaya sürüklemesini isteyen hainler, bu ülkenin bağımsızlığına ve demokrasine kast ettiler. Ancak biz millet olarak el ele vererek bunu durdurduk. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ dışında başka terör örgütlerinin saldırısı altındaydık. Evlerimiz talan edilmişti. Yollarımız bombalarla döşenmişti. Canımız, malımız ve evlatlarımızın canına kast edilmişti. Şehrimizi maalesef boşaltmıştık. Ancak her iki terör örgütün kurşunlarına rağmen o gece vatanın her köşesinde darbe girişimi engellendi” dedi.



Program protokol konuşmalarının ardından şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece salaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

