Silopi Kaymakamı Kuruca: "15 Temmuz hak ile batılın mücadelesidir"

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programla şehitler rahmetle yad edilirken, programda konuşan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 15 Temmuz’un hak ile batılın mücadelesi olduğunu söyledi.



İlçe Kaymakamlığınca Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programa, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Binbaşı Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin kaçar, İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, siyasi parti, sendika ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



15 Temmuz darbe girişimi ve halkın direnişinin konu alan fotoğraf sergisi gezildikten sonra program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.



15 Temmuz belgeseli, İlçe Müftülüğünün korusunun ilahi ve ezgi seslendirmesi, 15 Temmuz gecesi Şırnak ve ilçelerinde yaşanılanları konu alan sinevizyon gösterimi, Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Sami Gavlak ile Esra Toksun’un şiir dinletileri, şehitler marşı sunumu ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Nurhan Karakuş’un Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’e mektubu okumasıyla devam eden etkinlikte, ilçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca bir konuşma gerçekleştirdi.



15 Temmuz’un hak ile batıl arasında mücadele olduğunu belirten Kaymakam Kuruca, milletin o gece var olma mücadelesi verdiğini söyledi.



Kuruca, “Zannetmeyin ki bu mücadele 15 Temmuz’da başladı, 15 Temmuz gecesi bitti. Bu mücadele yüzyıllardır devam eden bir mücadele. Bu mücadele biz var oldukça devam eden bir mücadele. Bu mücadele hak ile batıl arasında bir mücadele. Biz kimiz onlar kim? Onlar, Bedir’de, Uhud’ta, Hendek’te son peygamberi şehit etmeye çalışanlar, onla haçlı ordularını toplayıp Anadolu’yu, Kudüs’ü yağmalaya çalışanlar. Onlar Çanakkale’de sözüm ona dünyanın en büyük ordusunu toplayıp işgal etmeye çalışanlar. Onlar 15 Temmuz gecesinde şanlı ordumuzun üniformasını çalıp bizim silahlarımızı bize karşı doğrultan vata hainleridir.” dedi.



“Biz Kim miyiz? Biz Bedir’de, Uhud’ta, Hendek’te, son peygamberi savunmak için şehit olan ümmetin torunlarıyız.” diyen Kuruca, şöyle konuştu;



“Biz haçlı ordularının karşına dikilen Kudüs’ü fetheden Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyız. Biz Çanakkale’de Çanakkale geçilmez diyen, söz konusu vatanda gerisi teferruattır diyen komutanın askerleriyiz. Biz 15 Temmuz gecesi ben Millet iradesinin dışında bir güç tanımadım diyen Başkomutanın güvendiği, dayandığı işte o milletiz. Onlarla bizim aramızda hak ile batıl arasında kadar büyük fark var. Biz onları tanıyoruz. 15 Temmuz gecesi karşımıza tam 40 yıl boyunca adımadım güngün, ayay ihanet ören o şebekeyi de tanıyoruz. 15 Temmuz’un müsebbibi olan Pelsinvanya’daki meczubu da tanıyoruz, o nu kullanan kuklacıları da tanıyoruz.”



Siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden söyle çocuk şiiri ile 15 Temmuz belgeseli izletildi.



Saatler 00:13’ü gösterdiğinde eş zamanlı olarak ilçe tüm camilerde sela okundu.

