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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden

İHA

Bin yetim çocuğun bayramlık elbisesi Silopi Kızılay Şubesinden

Türk Kızılay Derneği Silopi Şube Başkanlığınca, ilçe merkezi ve köylerinde yetim ve yardım muhtaç bin çocuğa bayramlık elbise, 500 aileye kurban kumanyası ulaştırıldı.
Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca, gönüllüler ile beraber ilçe merkezi ve köylerinde sosyal inceleme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda yetim ve yardıma muhtaç aileler için bayramlık elbise ve gıda kumanyası dağıtıldı. Kızılay gönüllülerince yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için hazırlanan bayramlık elbiseler kolilere konularak dağıtım için start verildi. İlçe merkezi ve köylerine giden gönüllü ekibi, tektek çoğunluğu yetim bin çocuğun bayramlık elbisesini teslim etti, 500 aile için hazırlanan et kumanyaları ulaştırdı.
Yaptıkları yardıma ilişkin açıklamada bulunan Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, “Türk Kızılay’ı Silopi Şube Başkanlığı olarak gönüllülerimizle beraber daha önce sosyal incelemelerini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımıza bayramlık elbise ve et kumanyası dağıtımını gerçekleştirdik. Çoğunluğu yetim olmak üzere bine yakın çocuğumuza bayramlık elbise, 500 ailemize et kumaya dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal incelemeleri yaparken sadece ilçe merkezimizde değil bütün köylerimizi de gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek gerekli destekleri sağladık” diye konuştu.

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